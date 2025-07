Trionfo sulla Vespa in Austria per il pilota cremasco Cagni

CREMA (Cremona)Una giornata da incorniciare per il motociclismo italiano: il 14 giugno il 37enne cremasco Filippo Cagni, giovane ma già veterano delle due ruote su vespa, ha conquistato, nella gara del Vespa racing Austria, sul circuito austriaco di Slovakiaring nella categoria “Scooter GP Open”, il primo posto, regalando emozioni forti al pubblico e consolidando la sua posizione, tra i big dei piloti su vespa a livello Europeo. Partito, ha dato il meglio di sé fin dalle prime curve, imponendo un ritmo costante e aggressivo. Dopo una serie di sorpassi spettacolari e una guida impeccabile, anche nei momenti più critici, Cagni ha tagliato il traguardo davanti ai rivali austriaci, sloveni e ungheresi.

"Sono felicissimo, abbiamo lavorato duramente tutto il weekend. Dedico la vittoria al mio team “Parmakit“ di Parma. Un grande grazie a Cinzia Minari e Paolo Pavanati, per il supporto logistico e per aver reso questa vittoria possibile, al super meccanico Adalfio Pindi di Piacenza, per la dedizione continua ad ogni mia esigenza tecnica, alla Lischetti Racing di Maleo, alla mia famiglia e a tutti i tifosi che mi supportano ad ogni gara" ha dichiarato il pilota al termine della gara, visibilmente emozionato. La prossima tappa sarà sul circuito di Pomposa (Ferrara) a fine settembre, in una sfida endurance sempre su vespa di 6 ore. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui e il suo team.

P.A.