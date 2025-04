Lorenzo Nespoli trionfa al Palio del Recioto a Negrar

Lorenzo Nespoli (foto) mette la sua firma al Palio del Recioto, gara internazionale per la categoria under 23 che ieri si è svolta a Negrar, in provincia di Verona. Una grande impresa quella del brianzolo di Giussano, classe 2004, che al termine di una gara difficile e impegnativa, sulla distanza di 147 chilometri, è riuscito a spuntarla sui più immediati inseguitori, tra cui Lorenzo Mark Finn. Completa il podio la terza posizione dell’austriaco Marco Schrettl del team Tirol Ktm Cycling. Per Nespoli si tratta della vittoria più importante della sua carriera, che a questo punto prenderà una nuova direzione verso un possibile passaggio tra i professionisti. Diplomato in Meccatronica, il giussanese è salito in bici per la prima volta all’età di 10 anni per i colori della Giovani Giussanesi. Lorenzo ha ereditato la passione dal padre Mauriglio che ha gareggiato in mountain bike e dallo zio Raffaele, ex corridore nelle giovanili dell’allora Società Alberto da Giussano. Ha un fratello più grande, Filippo che giocava a Rugby, e una sorella, Elisa che praticava atletica leggera. Mamma Elena fa volontariato all’associazione Il Mosaico. I suoi modelli sono Sagan e Van Aert.

Danilo Viganò