Tangenziale di Dovera, speranze al lumicino: "Costi lievitati e progetto con troppe criticità"

"Sul volantino diffuso nel fine settimana scorso dal sindaco del Comune di Dovera Paolo Mirko Signoroni è necessaria un’operazione verità". Con queste parole il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, interviene per chiarire la situazione relativa alla tangenziale di Dovera. "La tangenziale – spiega Mariani – è annoverata tra le infrastrutture stradali e finanziata da Regione Lombardia per 13 milioni di euro. Tuttavia, dall’ultima stima del 2022 il progetto richiede 4,7 milioni in più che oggi sono ulteriormente lievitati a 5,5 milioni di euro in più, risorse che né la Provincia di Cremona né la Regione né il Comune di Dovera possiedono". Oltre alla questione economica, esistono anche criticità tecniche che rendono ancora più difficile la realizzazione dell’opera.

"Il progetto – sottolinea il presidente – è stato bloccato dalla Sovrintendenza e presenta difficoltà insormontabili nella sua forma attuale. Oggi bisogna essere onesti con i cittadini e dire chiaramente che questa opera, così com’è stata concepita, è di difficile realizzazione". Il presidente della Provincia richiama l’attenzione sulla necessità di distribuire le risorse in base alle priorità reali del territorio: "A Casalmaggiore c’è un’emergenza forte, bisogna intervenire subito". Il vicepresidente della Provincia di Cremona, Luciano Toscani, aggiunge: "Signoroni è stato informato di persona dal presidente Mariani, in un incontro avvenuto il 27 gennaio scorso, delle criticità che rendono difficile la realizzazione della tangenziale: mancanza di fondi e parere negativo della Sovrintendenza. Non è vero pertanto quanto dichiarato da Signoroni secondo cui nessuno lo ha avvisato". Pier Giorgio Ruggeri