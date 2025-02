Luca si accascia e muore a scuola durante l’ora di ginnastica. Terzo lutto in tre mesi tra studenti cremonesi

Cremona – Andare a scuola e non tornare più a casa. È il tragico destino al quale è andato incontro ieri mattina intorno alle 11 Luca Barba, 14 anni, accasciatosi a terra durante una lezione di educazione fisica, nell’istituto Janello Torriani di Cremona. Il ragazzo frequentava il primo anno del corso di informatica e ieri mattina stava seguendo l’ora di motoria. La classe era impegnata in una corsa a staffetta e Luca attendeva il suo turno quando, improvvisamente, è sbiancato e si è accasciato come un sacco vuoto. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi e un docente è andato a prendere il defibrillatore a disposizione nella scuola.

Mentre stavano arrivando ambulanza e auto medica, disperatamente i professori hanno cercato di aiutare il giovanissimo studente, che però non ha mai risposto alle sollecitazioni né quelle portate dal docente né quelle successive dei soccorritori. Immediatamente sono stati avvertiti i genitori che sono corsi in ospedale, dove però hanno scoperto che il figlio non c’era. Sono stati chiamati a scuola e messi a conoscenza che purtroppo Luca non ce l’aveva fatta.

“Siamo tutti sconvolti – ha testimoniato la dirigente Simona Piperno –. Il ragazzo era fermo, stavano facendo una corsa a staffetta in palestra. A un certo punto si è accasciato. Subito sono scattati i soccorsi, uno dei docenti è andato a prendere immediatamente il defibrillatore, intanto abbiamo chiamato il 118, che è arrivato presto, ma tutti i tentativi di portargli aiuto si sono rivelati inutili”.

“In base alle proprie attitudini ogni compagno di classe ha cercato di stare idealmente vicino a Luca – ha continuato la dirigente – e fino all’ultimo è prevalsa la speranza di vederlo riprendersi. Don Capelli e uno psicologo sono entrati in classe per aiutare i compagni del ragazzo, dando loro supporto emotivo. Alcuni sono stati portati subito a casa dai genitori, altri hanno preferito concludere la giornata. Siamo sconvolti, è stato scioccante. In questo momento il pensiero va alla famiglia”.

Anno scolastico terribile quello in corso per gli studenti di Cremona che conta già tre lutti. Oltre a quello di ieri, se ne sono andati Francesco Bettoni, 16 anni di Sesto ed Uniti, colto anche lui da un malore fatale il 5 novembre mentre era al Cr Forma e il tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Elisa Marchesini, 14 anni, lo scorso 1° febbraio, mentre andava a scuola all’Anguissola.