Tragedia all’istituto Torriani di Cremona: studente di 14 anni si accascia e muore davanti a prof e compagni

Cremona, 10 febbraio 2025 – Tragedia sotto gli occhi di studenti e docenti, all’istituto Torriani di Cremona: questa mattina uno studente di 14 anni, Luca Barba, è morto durante l’ora di educazione fisica. Lo riporta la Provincia di Cremona, che cita la preside Simona Piperno: “Siamo tutti sconvolti. Il ragazzo era fermo, stavano facendo corsa a staffetta in palestra. Ad un certo punto si è accasciato. Subito sono scattati i soccorsi, uno dei docenti è andato a prendere immediatamente il defibrillatore, intanto abbiamo chiamato il 118, che è arrivato subito”.

Luca era uno studente della classe prima di informatica. Proprio durante la lezione di educazione fisica è crollato per terra. Inizialmente si è pensato a una crisi epilettica, ma poi l’ipotesi più probabile è parsa quella dell’arresto circolatorio. “Abbiamo avvisato subito i genitori che si sono diretti prima all’ospedale convinti di raggiungere il figlio là – continua la preside –. La situazione era tale che li abbiamo richiamati a scuola, l’arresto cardiaco non ha lasciato speranza. È stata una scena interminabile e scioccante. Non ci rendiamo ancora conto dell’accaduto, abbiamo fatto il possibile, i tempi di soccorso sono stati rapidi. Non avevamo nessuna segnalazione di malformazioni o patologie che ci mettessero in allarme o che richiedessero cautele particolari”.