Rifiuta l’etilometro e il test degli stupefacenti. Denuncia e ritiro della patente a diciannovenne

Erano le 3.45 di domenica quando una pattuglia di militari dell’Arma ha visto un ragazzo a loro noto in piazza Garibaldi. Non sembrava molto presente a sé stesso, tuttavia era a piedi e i militari, dopo aver controllato i suoi documenti, lo hanno lasciato andare. Ma poi hanno visto che il 19enne è salito in auto ed è partito. Subito la gazzella dei militari lo ha seguito e fermato in piazzale Rimembranze. Qui hanno chiesto al giovane di soffiare nell’etilometro e fare il test degli stupefacenti, ottenendo un netto rifiuto. I carabinieri hanno fatto presente che avrebbe rischiato la denuncia, ma il 19enne non ha cambiato idea e a quel punto la sua patente è stata ritirata e poi è scattata la denuncia per rifiuto di sottoporsi al test. L’auto è stata fermata ma non confiscata in quanto intestata a persona diversa.

P.G.R.