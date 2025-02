Elisa Marchesini, investita e uccisa a Cremona. Indagato l’autista del bus: un atto dovuto

Cremona – Un minuto di silenzio. Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio ha chiesto alla popolazione di ricordare Elisa Marchesini riservandole un minuto di silenzio lunedì in concomitanza dei funerali della quindicenne morta investita da un pullman in via Dante, alle 7.40 di venerdì, mentre stava recandosi a scuola. “L’intera comunità di Cremona è scossa – ha scritto il primo cittadino – dalla tragedia che ha colpito una giovane vita e in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, chiediamo a tutti di unirsi in un momento di riflessione e cordoglio. È un gesto che esprime la nostra solidarietà e il nostro affetto verso chi sta vivendo questo dolore indescrivibile”.

Intanto continuano le indagini per chiarire le cause che hanno portato al drammatico incidente. In quel punto, sia il semaforo dell’attraversamento pedonale di via Dante – dove Elisa è stata travolta – sia quello per gli automezzi provenienti da via Brescia con svolta a destra in via Dante scattano insieme. La polizia locale continua a controllare le telecamere, sia pubbliche, sia private e a sentire testimoni. In particolare è stato ascoltato un minore che era a bordo del pullman che ha investito Elisa e che avrebbe visto tutta la scena. Inoltre ci sono anche un paio di persone che erano nei pressi della zona del sinistro. L’autista del pullman, che dopo l’incidente si era sentito male, è stato indagato per omicidio stradale, come atto dovuto.

Il papà di Elisa, Paolo, pur travolto dal dolore, ha avuto una parola di ringraziamento verso tutti: “Siamo chiusi in un dolore senza fine. Ma vogliamo ringraziare tutti per il calore umano che ci stanno esprimendo e che ci è di grande conforto in questa tragedia che ci ha colpito” Nel quartiere Zaist, dove vive la famiglia di Elisa, padre, madre e due fratelli, la gente cerca di stare vicino a queste persone. La camera ardente per la quindicenne sarà allestita a partire da stamattina, 2 febbraio, presso l’ospedale maggiore di Cremona e resterà aperta dalle 8 alle 18. I funerali si terranno nella chiesa di San Francesco al quartiere Zaist, lunedi alle 11.