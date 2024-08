Soresina, violenta rissa tra bande di giovanissimi con pugni e coltelli: ragazzo travolto con l’auto dagli avversari

Prima calci e pugni, poi il coltello e alla fine l’automobile usata per travolgere uno degli avversari. È stata una rissa violenta quella avvenuta venerdì pomeriggio tra due gruppi di giovanissimi nel parcheggio di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona. Il ragazzo investito dall’auto, di 22 anni, è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all’ospedale: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno. Per cause ancora da chiarire, la tensione tra i due gruppi di giovani, che secondo i primi accertamenti dell’Est Europa, è degenerata in una lite: prima si sono picchiati con calci e pugni e poi – ma su questo i carabinieri stanno ancora indagando – sarebbe spuntato anche un coltello. Alla fine di quello che sembra essere stato un regolamento di conti, una delle due bande è fuggita in auto investendo il ventiduenne, appartenente alla fazione opposta.

Resta da capire se il giovane sia stato investito volontariamente, con l’obiettivo preciso di falciarlo, o invece accidentalmente, nella concitazione della fuga. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma di Soresina e Cremona che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti e, contemporaneamente, rintracciare chi è fuggito e accertare il motivo della rissa.