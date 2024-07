Rissa fra extracomunitari in centro a Busto Arsizio, tavoli e sedie di un bar usati come armi

Busto Arsizio (Varese), 19 luglio 2024 – Rissa in centro in serata a Busto Arsizio. È accaduto in via Fratelli d’Italia, a due passi dal municipio, sul posto Carabinieri, Polizia, due ambulanze e un’automedica, ci sono alcuni feriti, non gravi, il bar devastato dai danni provocati dai litiganti. Si tratterebbe di una violenta lite tra extracomunitari, ma le forze dell’ordine stanno ancora indagando. Uno degli stranieri ha dato in escandescenze ferendo altri due uomini, tavoli e sedie sono stati lanciati nel corso della rissa e finiti contro le vetrine. Momenti di paura per le persone che in quel momento passavano in via Fratelli d’Italia. Gli uomini coinvolti hanno un’età tra i 30 e i 45 anni,sono stati trasportati al pronto soccorso, feriti ma non gravi. Indagini in corso.