Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio

Soresina, 29 aprile 2025 – Tragedia in cantiere a Soresina, popoloso centro della provincia di Cremona. Un operaio di 35 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’allarme è scattato verso le 15 di oggi pomeriggio, martedì 29 aprile.

La dinamica

Secondo i primi accertamenti il lavoratore, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo, parcheggiato nell’area del cantiere e utilizzato per le operazioni di carico e scarico del materiale impiegato per la ristrutturazione del parcheggio di un supermercato. A un certo punto, per cause ancora di accertamento, avrebbe azionato la benna del Bobcat, mettendo in funzione la pala.

Questa lo avrebbe agganciato alla testa per poi continuare a procedere verso il basso senza che nessuno dei colleghi potesse fermare il braccio meccanico in tempo. L’operaio, un egiziano residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti, chiamati da altri lavoratori, testimoni oculari dell’incidente, seppur da lontano, gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sono arrivati anche i carabinieri di Soresina e i colleghi del comando provinciale di Cremona, per effettuare i rilievi. Agli accertamenti hanno collaborato anche gli ispettori dell’Ats Val Padana. L’ipotesi è che l’uomo si sia chinato all’interno dell’abitacolo del macchinario per raccogliere un oggetto, ma è possibile anche che sia stato vittima di un malore e sia caduto, colpendo inavvertitamente il meccanismo di accensione.

Dell’accaduto è stato informato anche il pm di turno in procura a Cremona, che – con tutta probabilità – disporrà l’autopsia sui resti del lavoratore.