È morto l’operaio di 45 anni precipitato dal tetto di un’abitazione a Besnate

Besnate (Varese), 19 aprile 2025 – È morto l’operaio di 45 anni precipitato dal tetto di un’abitazione ieri pomeriggio 18 aprile, alle 16,30 circa, a Besnate. L’uomo è spirato poche ore dopo il ricovero all’ospedale di Circolo di Varese: troppo gravi le ferite riportate dalla caduta. Un volo di almeno sette metri, che gli ha procurato delle lesioni gravissime agli arti e agli organi interni.

Particolarmente drammatica la dinamica dell’incidente: l’uomo, che si trovava sul tetto per sistemare le tegole, per conto di un’azienda di Milano, ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Precipitando a terra, ha impattato contro un’auto parcheggiata.

Soccorsi inutili

Quando sono arrivati i soccorsi, ambulanze ed elisoccorso, l’uomo si trovava già in condizioni estremamente critiche. Sul posto sono giunti anche gli ispettori dell’Ats e i carabinieri. Un’indagine dovrà ora chiarire se siano stati messi in atto tutti i dispositivi di sicurezza, in particolar modo l’imbragatura, obbligatoria in questi casi. Non può poi essere esclusa l’ipotesi che l’uomo, residente a Su mirago, possa avere avuto un improvviso malore e aver perso l’equilibrio. Dovrà quindi essere un’indagine ora a chiarire ogni aspetto dell’ennesimo infortunio sul lavoro, questa volta mortale, che ha colpito la provincia di Varese.