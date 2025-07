Colpito da un binario. Operaio in ospedale

Incidente sul lavoro poco dopo le dieci di ieri lungo la ferrovia, alle porte della stazione di Cremona. Un operaio 32enne, dipendente di una ditta appaltatrice di Rfi, insieme ad alcuni colleghi stava svolgendo lavori di manutenzione ai binari a ridosso di via Fabio Filzi. A quanto sembra da una prima ricostruzione, ma su quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri del radiomobile di Cremona e tecnici dell’Ats Valpadana, il 32enne sarebbe stato colpito ad una gamba da un binario in ferro che era agganciato ad un braccio meccanico. Subito sul posto sono scattati i soccorsi con l’intervento del 118 di Cremona: il personale medico ha provveduto ad una prima medicazione in loco, per poi trasferire l’operaio all’ospedale in codice giallo. A quanto pare il binario era legato al braccio meccanico di un carro che serviva proprio per il lavoro di sostituzione. Per ragioni che verranno accertate, se sarà possibile, il carro si è mosso in modo autonomo di un metro circa andando a colpire il 32enne ad una gamba, che ha subito serie lesioni. I compagni di squadra hanno per primi prestato soccorso all 32enne, allertando poi il 118. Il lavoro come detto era un intervento di manutenzione ordinaria alla strada ferrata, il punto in cui è accaduto si trova già in prossimità della stazione di Cremona, e quindi vi sono più binari che si affiancano. Al termine dei soccorsi e dei rilievi di Carabinieri e tecnici Ats i lavori sono ripresi normalmente. Daniele Rescaglio