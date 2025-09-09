Accoltellatore identificato e denunciato

Ha un nome e un volto l’autore del ferimento di sabato pomeriggio e già nella giornata di sabato, poche ore dopo il ferimento, l’uomo, del quale non sono però state fornite le generalità, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero. Il fatto di sangue è avvenuto all’esterno del centro commerciale Brico-Cisalfa quando due stranieri hanno cominciato a discutere sempre più animatamente, fin tanto che nelle mani di uno è apparso un coltello e in quelle dell’altro un manganello. Qualcuno ha visto i due uomini discutere animatamente e poi l’uomo con il manganello inseguire l’altro. A un certo punto la persona col bastone si è accasciata a terra, mentre il feritore si è allontanato.

Sono arrivati i soccorsi che si sono occupati della persona ferita, che perdeva sangue da sotto l’ascella, risultato di una coltellata ricevuta poco prima. Il ferito è stato portato in ospedale a Crema dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza che lo ha trasportato al policlinico S. Matteo di Pavia. Il trentenne non è mai stato in pericolo di vita. Nel frattempo a Crema i carabinieri si sono dati da fare per cercare di individuare la persona in fuga. In una siepe i militari hanno rivenuto il manganello, del coltello non si è trovata traccia. Il nome del fuggitivo è però ben presto stato individuato e i carabinieri lo hanno trovato in poche ore. Portato in caserma, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Una denuncia è stata elevata anche al trentenne ferito, accusato di porto di manganello.

P.G.R.