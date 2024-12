I bimbi aspettano Santa Lucia, dal campanile scende Lucio e ha la barba: stupore in piazza del Duomo

Crema – Santa Lucia è un uomo. E ha pure la barba. Venerdì alle 17 c’è stato il fuggi fuggi dei bambini e delle mamme da piazza Duomo, i primi attoniti e un po’ spaventati nel vedere chi stava scendendo dal campanile; le seconde imbarazzate che non sapevano che cosa dire. Perché a scendere dal campanile sommariamente vestito da Santa Lucia è stato un uomo (San Lucio?). Sconcerto per questa esibizione, che avrebbe dovuto portare gioia e stupore (be’, in effetti) nei bambini presenti all’impresa, tutti contenti di vedere la santa dei regali (ma una volta non si poteva vedere perché ti avrebbe gettato la cenere negli occhi…) e che invece ha generato confusione.

In effetti dal campanile doveva scendere una giovane ragazza. Aveva dato la sua disponibilità ma, pare, quando quel che lei stava per fare è venuto alle orecchie del papà, quest’ultimo ha fortemente dissentito e chiesto alla figlia di rinunciare. E lei ha obbedito al genitore, lasciando col cerino in mano gli organizzatori che, presi dal panico, hanno cercato un rimedio, anziché rinunciare all’impresa.

Il rimedio è stato trovato, ma è stato peggio del buco: un uomo con tanto di barba, visto girare in piazza fino a pochi minuti prima, è salito sul campanile e poi è sceso. Il particolare della barba e dei jeans indossati non è sfuggito ai presenti che sono rimasti perplessi, alcuni, delusi altri, impauriti i piccoli. Meglio sarebbe stato fare affacciare la santa dal campanile e farla vedere a 50 metri d’altezza a chi stava sotto, adducendo una scusa qualsiasi. Ma così non è stato.