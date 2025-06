Taglierino, storditore elettrico e hashish: 32enne denunciato

Crema (Cremona) – Storditore elettrico, fumo e taglierino. E’ stato denunciato un 32enne fermato nel parcheggio “la Buca” di Crema dai carabinieri della stazione di Crema. Con lui anche un 24enne con precedenti e sprovvisto di documenti.

Poco dopo le 20 di lunedì i Carabinieri della Stazione di Crema hanno effettuato dei controlli nel parcheggio pubblico dove hanno fermato e controllato cinque giovani, identificandoli. Il 32enne e il 24enne non erano in possesso di documenti e nei loro confronti sono stati approfonditi i controlli. E’ stato accertato tramite banche dati che erano regolari sul territorio nazionale. Inoltre, il 32enne aveva con sé un marsupio che è stato controllato e conteneva uno storditore elettrico, un taglierino di grosse dimensioni e un involucro in cellophane con all’interno dieci grammi e mezzo di hashish, per uso personale.

Gli oggetti atti ad offendere, portati senza alcuna giustificazione plausibile, e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro ed il 32enne è stato denunciato per il porto degli strumenti da offesa e segnalato alla Prefettura come consumatore, mentre entrambi sono stati denunciati per la mancanza di documenti al seguito.