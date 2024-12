Santa Lucia il 13 dicembre, la storia e le tradizioni in Lombardia

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia. La martire cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. In Lombardia, la festività è molto sentita a Bergamo, Brescia, Lodi e Mantova, dove i bambini scartano i doni, anticipando in tutto e per tutto Natale (o forse il 25 dicembre faranno comunque un bis). A Bergamo, in particolare, esiste la tradizione del latte coi biscotti da lasciare di notte per il passaggio della Santa. E c’è pure la chiesa nei pressi del Sentierone, famosa perchè ogni anno migliaia di bambini fanno la coda per andare a deporre la loro letterina presso la tomba della Santa con le richieste di giochi desiderati. Ma vediamo le tradizioni in alcune città della nostra regione.