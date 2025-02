Patto tra Regione e Comune. Tribunale ed ex Stalloni. Via libera allo scambio

CREMA (Cremona)Tribunale e Stalloni, c’è l’accordo. Comune e regione Lombardia si sono accordate per un comodato d’uso gratuito dei due luoghi. Al Comune viene data la possibilità di aprire gli ex Stalloni, parco verde praticamente in centro città, mentre la Regione potrà utilizzare il tribunale, dove probabilmente saranno sistemati servizi dell’ospedale maggiore, che sta di fianco. Così, dopo vari anni e numerosi tentativi di quadratura del cerchio, finalmente entrambi i siti torneranno a vivere pienamente e a entrare nella disponibilità della città. E dietro l’angolo c’è anche l’ipotesi di cessione definitiva dei sue siti.

"Regione Lombardia ci ha comunicato – riferisce il sindaco Fabio Bergamaschi – di essere pronta ad approvare un accordo tra due luoghi strategici: gli ex Stalloni, attualmente di proprietà di Regione Lombardia e l’ex Tribunale, di proprietà del Comune di Crema. Ora si rende necessaria la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per l’approvazione dell’accordo ipotizzato tra il Comune di Crema e Regione Lombardia". L’accordo prevede un reciproco comodato d’uso gratuito per i due immobili, quale fase preliminare a una permuta che le parti si impegnano a perfezionare nel prossimo futuro. Questo passaggio è fondamentale per Crema, poiché consentirebbe alla città di gestire e valorizzare l’area degli ex Stalloni con una prospettiva di sviluppo strategico con la creazione di un polo di interesse sovracomunale dedicato al Welfare, dove potranno trovare sede servizi socioassistenziali, anche in connessione all’attuale Centro di Riabilitazione Equestre, eccellenza del sostegno alla disabilità con l’attività di ippoterapia. "Questo Centro è un progetto che mira a sostenere le fragilità, la disabilità e la popolazione anziana, restituendo contemporaneamente alla cittadinanza un importante polmone verde nel cuore della città. Dall’altro lato Regione Lombardia beneficerà della piena disponibilità dell’ex Tribunale, già attualmente in uso, in locazione, come sede del corso di laurea in Infermieristica". Entrambi i posti sono poco o per nulla utilizzati e la notizia dell’accordo è accolta come un grande risultato. Da anni si discuteva di questo passaggio e adesso, finalmente, c’è un risultato importante per tutta la città.