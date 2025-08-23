Antonio Cappellini, l’anziano morto in Trentino e l’ipotesi dell’orso. Un Comitato chiede di indagare

Castelleone (Cremona), 23 agosto 2025 – La notizia della sua morte risale allo scorso 8 agosto: Antonio Cappellini, 79enne nativo di Vailate ma residente da anni a Castelleone, stava trascorrendo le sue vacanze in Val di Sole, dove ha una casa e come era solito fare. Di lui si erano perse le tracce il 6 agosto, mentre era nei boschi alle ricerca di funghi; il suo corpo era stato poi ritrovato, grazie all’utilizzo di droni, in un dirupo dopo due giorni di ricerche.

Malore improvviso o incidente le ipotesi sulla causa della caduta fatale in quel burrone. Ora se ne avanza una terza: potrebbe essere stato aggredito da un orso. A portare avanti questa tesi è il Comitato Insieme per Andrea Papi, il runner 26enne ucciso nell’aprile 2023 da un’orsa mentre faceva running proprio nei boschi della Val di Sole. Si potrebbe dunque aprire un nuovo capitolo nella drammatica vicenda di Cappellini, indagando sulla possibilità di un attacco da parte di un orso contro l’uomo che stava passeggiando in quei boschi.

"Il ritrovamento del corpo nel dirupo a Pellizzano è avvenuto in circostanze non certo chiare. Abbiamo chiesto al presidente della Provincia Maurizio Fugatti se in merito a questa morte siano stati svolti gli accertamenti per verificare la presenza di orsi nell’area e le esatte cause del decesso", ha scritto Franca Penasa, coordinatrice dell’attività scientifica del Comitato, come riporta la stampa trentina. Cause che, secondo quanto indica il comitato, andrebbero approfondite anche e soprattutto in funzione delle diverse predazioni di animali da cortile segnalate di recente nella zona. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato chiamato in causa direttamente anche dopo gli ultimi avvistamenti di plantigradi avvenuti in queste ultime settimane. Ora si tratta di capire se gli accertamenti sul corpo di Cappellini potranno in qualche modo smentire o rafforzare l’ipotesi del Comitato o se saranno richiesti ulteriori approfondimenti medico-legali per stabilire le esatte cause del decesso. L’ipotesi dell’assalto dell’orso viene smentita fermamente da parte degli inquirenti: nessun segno, nessun assalto di un orso. Non è stata fatta alcuna autopsia e non saranno eseguiti altri accertamenti. Anche perché le cause della morte, stabilite dal medico legale che ha esaminato il cadavere, sono chiare: Cappellini è scivolato ed è finito in una scarpata, perdendo la vita.