Cade in moto per un malore, Alberto “Lando” Ricca morto mentre tornava a casa da una festa di motociclisti a Parma

Cremona – Forse un malore la causa dell’incidente in cui ha perso la vita Alberto Ricca (nella foto), 56 anni di Soresina, dove viveva con l’anziana madre. L’uomo stava rientrando a casa in piena notte dopo una festa di motociclisti a Parma: era iscritto al circolo degli Hells angels moto club Cremona ed era conosciuto con il soprannome di Lando perché da giovane somigliava a Buzzanca.

Il cinquantaseienne era bordo della sua moto Indian quando, sul rondò di via Picenengo all’imbocco della Paullese non ha curvato ma ha tirato dritto finendo sull’aiuola. I soccorritori, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza della Croce Verde, lo hanno trovato accasciato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: è stato rianimato sul posto, ma senza alcun risultato e dopo diversi tentativi a Ricca è stato dichiarato morto e il suo corpo è stato portato all’obitorio in attesa delle disposizioni del magistrato, che potrebbe disporre l’autopsia.

Gli amici di Lando hanno confermato che l’autotrasportatore sembrava in buona salute. Proprio sabato era nella sede del club di Cremano da dove è uscito alle 19 avvertendo che sarebbe andato a Parma per partecipare a una festa tra motociclisti. E nella notte, sulla strada del ritorno probabilmente il malore fatale che fermato il suo motore per sempre. “Cavalca per sempre, fratello: gli angeli non muoiono mai”, è il messaggio che i soci del suo moto club gli hanno dedicato.