Manifesti dei liceali anti-violenza

CREMONAFotografate e condividete con l’hashtag #ReteAntiviolenzaCremona. È il messaggio degli studenti della classe quarta del Liceo delle Scienze Umane Anguissola, protagonisti del laboratorio “A scuola contro la violenza sulle donne“. Sono stati creati venti poster che per tutto luglio rimarranno affissi in via Palestro, sulle impalcature di Palazzo Stanga, e già da qualche giorno hanno attirato l’attenzione e gli scatti dei passanti. Il workshop di grafica tenuto dalle illustratrici Martina Regis e Alessandra Belloni rientra in un progetto più ampio che vede coinvolti Comune e Azienda Sanitaria.

"Questo progetto in particolare si è inserito in una sensibilità già pregressa nella nostra scuola. Gli studenti hanno potuto dare voce concreta a questo impegno grazie alla creazione di manifesti grafici che esprimono pensieri, emozioni e consapevolezze profonde – affermano le prof Silvia Priori e Chiara Maggio, insegnanti delle classi terza C e quarta C a indirizzo Comunicazione – I ragazzi hanno acquisito strumenti per tradurre le loro idee in immagini forti e significative".

"Il laboratorio – afferma l’assessore alle Politiche sociali e fragilità Marina Della Giovanna – ha preso avvio a novembre con l’obiettivo di dare agli studenti la possibilità di farsi portavoce di messaggi importanti rispetto a una tematica di drammatica attualità e di condividerli con la cittadinanza. Per l’affissione dei bellissimi manifesti realizzati dall’Anguissola la scelta è caduta su via Palestro che, sede di numerose scuole, è senza dubbio particolarmente vissuta dalle giovani generazioni, quelle che è fondamentale sensibilizzare alla cultura del rispetto se vogliamo davvero combattere la violenza di genere".

Daniele Rescaglio