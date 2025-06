La battaglia delle telecamere a Crema. FdI: “Non hanno chiesto i fondi”. Il sindaco: non avremmo vinto

Crema, 22 giugno 2025 – “C’è un bando che dà soldi gratis: perché il Comune non ha fatto domanda?”. Ruota intorno a questo quesito l’interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Beppe Torrisi. “Avevamo sollecitato due mesi fa il Comune a sistemare altre telecamere in zone sensibili della città. C’era la possibilità di accedere a finanziamento a fondo perduto, massimo 250mila euro per Comune, a patto di presentare un piano di lavoro. Ma il progetto non è stato presentato. Quindi significa che il Comune rinuncia a partecipare al bando, rinuncia ai soldi, rinuncia a installare nuove telecamere nei punti dove ce ne sarebbe bisogno”.

Replica il sindaco Fabio Bergamaschi: “Non partecipiamo al bando perché riteniamo di non avere chances di vittoria. Non è difficile intuire come lavorare su un bando che attribuisce maggiore punteggio in base all’indice di delittuosità del comune, alla territorialità che premia il Mezzogiorno, alle fattispecie di dissesto o di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazione mafiosa rischi di essere un tempo, se non sprecato, male investito. Sta partendo un progetto territoriale forte sulla videosorveglianza che si avvale dell’intelligenza artificiale. Un bando ricorrente negli anni, che potrà rappresentare una valida opportunità di finanziamento di un progetto aggregato sulla scala territoriale. Qui non esiste un problema di carenza di telecamere, ce ne sono circa novanta e c’è un sistema tecnologico che può essere giudicato un fiore all’occhiello per realtà come Crema”. Qualcuno sottolinea che Crema ha 34mila abitanti e Soncino 8mila, con cento telecamere.