La rete del gas verrà venduta

La rete municipale del gas verrà venduta. Il Consiglio comunale l’altra sera ha bocciato a maggioranza la richiesta dell’opposizione di annullamento della delibera con cui tutto il Parlamentino vailatese si era espresso a favore dell’alienazione del bene pubblico. Deluso il coordinamento del centrodestra: "Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio diverse criticità che a nostro avviso rendono questa decisione affrettata e poco trasparente. Abbiamo evidenziato come Agnadello, Rivolta d’Adda e Casale Cremasco hanno preferito non portare alcuna proposta in Consiglio per evitare decisioni affrettate". Spiega il sindaco Andrea Trevisan: "Abbiamo illustrato in modo dettagliato i vantaggi della scelta di alienare la rete comunale del gas. al suo valore industriale residuo, circa 1,4 milioni".