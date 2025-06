Tra i fracassoni denunciato un rapinatore

Adesso in via D’Andrea i fracassoni fanno gli straordinari. E in più uno viene denunciato per rapina aggravata. È successo intorno all’una di giovedì. I carabinieri, chiamati dai residenti perché una decina di persone stava disturbando a tarda ora, hanno visto tre persone fuggire e lasciare due ragazzi nella piazza. I tre avevano accerchiato e minacciato con un coltello due coetanei, rapinando uno dei due del suo cellulare e colpendolo anche con un pugno al volto. Alla vista delle pattuglie di militari giunte da Rivolta d’Adda e Romanengo e del radiomobile e carabinieri, i tre sono fuggiti. I militari li hanno inseguiti e ne hanno fermato uno che è stato trovato con un coltello. Inoltre sono stati identificati anche gli altri due che erano riusciti a fuggire. Il ragazzo colpito al volto è stato portato in pronto soccorso, dove è stato medicato e dove lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni.

P.G.R.