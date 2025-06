Le Panda, così vanitose. L’edizione del record

PANDINO (Cremona)Sono arrivati a 1.063, realizzando un nuovo record anche se soltanto per 12 auto iscritte in più dell’edizione dell’anno scorso. Record mondiale di raduno di Panda a Pandino, dove da venerdì sono arrivate auto da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero. Neppure il forte temporale che si è scatenato sabato nella prima serata ha potuto fermare il flusso: al massimo, è riuscito a far slittare il programma del sabato sera.

Ma la festa, perché di festa si è trattato, era cominciata già a partire dal venerdì quando le Panda, di tutti i tipi e di tutti gli anni, hanno cominciato ad arrivare. Un flusso ininterrotto, fino appunto a siglare il nuovo record di 1.063 iscrizioni. Più dell’anno scorso, quando ci si era fermati a un passo dal traguardo con 1.031 iscrizioni. E più anche del 2023, quando a Pandino erano arrivate 1.051 iscrizioni.

Festa grande dunque per questo raduno, il più grande del mondo, che per tre giorni manda in tilt tutte le strade che portano a Pandino e alle vie del borgo. Una passerella lunghissima attraversa le vie del Cremasco passando da Agnadello per poi puntare decisamente su Pandino. Una festa piena di allegria e di curiosità.

Come l’arrivo più inaspettato, quello della Mono Panda ideata dall’autodemolitore Marazzi di Crema, una monoposto viaggiante – seppur con lentezza – che ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di molti. Sembra che non siano pochi quelli che vorrebbero acquistarla o possederne una simile. Dopo lo stop di ieri sera dovuto appunto al temporale che ha annullato il concerto live, Panda a Pandino 2025 domenica si è rifatta alla grande. Tanta gente, tanti pandisti e soprattutto tante Panda, di ogni genere. Dopo la Mono Panda, ottimo riscontro di pubblico anche per i Carmagheddon, gli youtuber appassionati di motori ospiti domenica della kermesse. Poco prima delle 13, su invito di Laura Magnani che ha presentato l’evento con Davide Cappa, l’annuncio del presidente di Panda a Pandino, Alessandro Baiocchi: 1.063 equipaggi iscritti. Record. E siccome i record sono fatti per essere battuti, l’appuntamento è al 2026 per puntare ancora più in alto.

Pier Giorgio Ruggeri