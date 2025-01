Bosisio, cade dalla moto da cross durante l'allenamento: ferito pilota di 22 anni

Bosisio Parini (Lecco), 5 gennaio 2025 – Brutta caduta in pista al crossodromo di Bosisio Parini. Un pilota di moto da cross di 22 anni che stava girando sul circuito del Bordone è caduto, senza più rialzarsi, a causa del duro impatto con la terra battuta del tracciato e dei traumi subiti.

L'incidente

L'incidente è successo durante una sessione di allenamento, non durante una gara. Inizialmente si è temuto veramente il peggio. Oltre ai sanitari di Areu e ai volontari della Crce verde di Bosisio Parini, dalla Sala operativa regionale dell'emergenza urgenza dei Laghi a Como, hanno così dirottato in posto anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Il medico, l'infermiere e il tecnico di elisoccorso si sono verricellati a terra direttamente nel punto dove è successo l'incidente per guadagnare minuti potenzialmente preziose. Il 22, dopo essere stato stabilizzato e dopo la prima assistenza, si è fortunatamente ripreso. Una volta messo in sicurezza è stato poi trasbordato in ambulanza e trasferito in ospedale, all'Alesandro Manzoni di Lecco per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita.

Il crossodromo

Il crossodromo del Bordone a Bosisio Parini, gestito dai soci del Motoclub Parini, è un impianto sportivo riconosciuto di prima categoria dalla Fmi, la Federazione moto italiana. Ospita numerose gare di motocross. Nel 2000 sono stati portati a termine molti lavori di sviluppo, tra cui l'ampliamento della superficie del paddock, con l'aggiunta di un'area di 4000 mq, la costruzione di un nuovo parco chiuso e di una nuova zona di pre-allineamento. Molti anche gli interventi per ammodernarlo e renderlo sempre più sicuro. Ulteriori lavori sono stati svolti in seguto e rendere il circuito più sicuro per i piloti e più confortevole per il pubblico. Il circuito è aperto anche per sessioni di allentamento e giri da parte di piloti singoli, purché con licenza.