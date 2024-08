Operaio cade da 3 metri in un cantiere nel Cremonese: gravissimo trauma alla schiena

Un operaio di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa tre metri di altezza all’interno di un cantiere in zona Cascina Malcatone, nel comune di Motta Baluffi, in provincia di Cremona. Non è chiara al momento la dinamica dell’infortunio, ma l’uomo ha riportato un grave trauma alla schiena.

L’allarme è partito intorno alle 8.30 di mattina. Sul posto sono prima arrivate sul posto un’ambulanza e un’automedica, poi anche l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per accertare com’è avvenuto l’incidente e se norme di sicurezza sul lavoro siano state rispettate.

Si tratta dell’ennesimo grave infortunio sul lavoro avvenuto in Lombardia. Nel 2024, gli incidenti sono aumentate: le denunce a fine febbraio 2024 sono state 18.386 (in aumento del 11,6 per cento rispetto al 2023). Quelli mortali sono stati 27, pari il 42 per cento di decessi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.