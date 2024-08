Operaio colpito da una trave. Ferito grave

Ancora un ferito sul lavoro. Intorno alle 12 di ieri, allo stabilimento “Astori“ di via Calcinatella a Montichiari, si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 45 anni. Stando alle prime informazioni disponibili, il ferito stava spostando del materiale quando, improvvisamente, una trave di ferro gli è caduta addosso, procurandogli numerosi traumi, in particolare ad addome e torace. Immediatamente soccorso dai colleghi, l’operaio è poi stato affidato agli operatori del 118 di Brescia, inviati sul posto dalla centrale del numero unico 112,che hanno richiesto l’intervento anche di vigili del fuoco, dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats di Brescia, competente sul territorio di Montichiari. Il lavoratore è trasportato in codice rosso al pronto soccorso della Poliambulanza di Bresci e poi ricoverato. Le sue condizioni sono attualmente gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Desenzano e i tecnici della Prevenzione di ATS, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. L’infortunio ha richiesto l’interruzione delle attività produttive nello stabilimento “Astori“ per il tempo necessario alle indagini. Quello di ieri non è che l’ennesimo infortunio sul lavoro che colpisce Brescia e il Bresciano o che vede vittime bresciane, come l’uomo morto a Rovereto qualche giorno fa, 48 anni, di casa nella Bassa. Secondo la Cisl nella provincia bresciana sono in aumento sia gli infortuni totali sia quelli mortali che nei primi cinque mesi dell’anno sono aumentati del 41,7% .

Milla Prandelli