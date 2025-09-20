Grumello e Pizzighettone contro la discarica di rifiuti siderurgici: “Siamo già una delle zone più inquinate d’Italia”

Pizzighettone – Ultimi giorni di raccolta firme contro il progetto di una realizzare una discarica di rifiuti siderurgici nella campagna tra Grumello Cremonese e Pizzighettone. Si tratterebbe di un impianto di 720mila metri quadrati, come spiegano alla Pro Loco di Grumello Cremonese, che si è mobilitata anche per la raccolta firme, “si andrà a configurare come una vera e propria collina artificiale di rifiuti non pericolosi, ma in futuro, non si esclude anche i pericolosi come risulta da verbale del 13/06/2024 del Tavolo tematico bonifica rifiuti e ripristini ambientali”.

Il nuovo impianto dovrebbe sorgere in località Cascina Angiolina, lungo la SP 48. Già sono state raccolte centinaia di firme e domani in Piazza d’Armi a Pizzighettone continua l’attività di incontro con la gente, dalle 9.30 alle 12.30. Da sottolineare che contro la realizzazione di questo impianto hanno già espresso parere negativo i consigli Comunali di Acquanegra Cremonese, Grumello Cremonese e Pizzighettone.

“Il nostro territorio è già gravato dalla discarica di Crotta d’Adda, oggetto di continui ampliamenti e da impianti di biogas e biometano con conseguente sovraccarico ambientale, in una delle zone più inquinate d’Italia, con gravi ricadute sia sulla salute dei cittadini sia sulle attività commerciali e agricole” scrive la Pro Loco di Grumello.