Spino d’Adda: fugge all’alt, aveva mezzo chilo di hashish

Spino d’Adda, 28 settembre 2024 – Un sorpasso azzardato e la fuga all’alt dei carabinieri: il motivo si è ben presto scoperto. Un ventiseienne italiano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari dell’Arma della stazione di Pandino.

Il giovane è stato notato mentre procedeva in auto nel centro di Spino d’Adda. Non appena si è accorto della presenza dei carabinieri, ha invertito la rotta, sorpassando con una manovra azzardata la vettura che lo precedeva.

Subito i carabinieri si sono messi alle sua calcagna, intimandogli l’alt. Il fuggitivo ha ignorato il segnale e ha imboccato una via chiusa. Qui, convinto di non essere visto, è sceso dall’auto e ha gettato nel giardino di una casa una busta che ha perso per strada una parte del contenuto.

I militari hanno recuperato tutto il materiale, cinque panetti di hashish da quasi 100 grammi ciascuno. Successivamente hanno perquisito l’abitazione del ventiseienne, trovando ulteriore hashish e un bilancino. È scattato così l’arresto del giovane, successivamente convalidato nella mattinata di oggi.