Spaccio nelle zone boschive: "Più controlli alla Garbatola"

È tornato ad alzarsi l’allarme per lo spaccio di droga nelle aree boschive, in particolare nella zona della Garbatola. A segnalare le condizioni di preoccupazione e disagio dei residenti, il gruppo consiliare della Lega che ha segnalato la situazione sia ai Carabinieri che alla Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese. Secondo i consiglieri, numerosi cittadini hanno notato movimenti sospetti lungo le vie sterrate che portano ai boschi.

"Raccogliendo la voce di diversi residenti in zona – hanno reso noto i leghisti nervianesi – si segnala il ritorno del fenomeno dello spaccio di droga nei boschi adiacenti ad alcune vie della frazione di Garbatola. Ci è stata segnalata la presenza di persone e movimenti “sospetti” all’interno di vie sterrate che portano nella zona boschiva a lato di via Isonzo con il passaggio di macchine che scaricano e caricano persone in modo repentino e furtivo". La conformazione della zona, con campi di mais e il torrente Bozzente attualmente in secca, faciliterebbe la fuga degli spacciatori e dei loro clienti a piedi verso aree limitrofe come Lainate, Villanova o le vicine vie Asiago e Udine.

L’allarme è partito in modo particolare proprio dagli agricoltori che hanno terreni in quella zona. Dalle lamentele, si è passati alla richiesta presentata dai consiglieri della lega di maggiori controlli nell’area per impedire che la situazione finisca col risultare fuori controllo. Il problema è diffuso anche in altre zone dell’Alto Milanese, dove i cosiddetti "boschi della droga" rappresentano una questione critica.

Ch.S.