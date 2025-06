Fuochi d’artificio con incendio a Pizzighettone: fiamme sul terrapieno di una casamatta

Pizzighettone (Cremona) – Un fuoco d’artificio ha letteralmente innescato un incendio ieri notte. A prendere fuoco è stato il terrapieno di una delle casematte a ridosso di Porta Soccorso, con fiamme molto alte e visibili anche dalla parte opposta dell’Adda.

Sabato sera, come da tradizione, si è svolto lo spettacolo pirotecnico sul fiume, spettacolo che richiama migliaia di persone. Intorno alle 23 si è dato fuoco alle polveri. Probabilmente, almeno secondo le prime ricostruzioni, qualche residuo incandescente dei fuochi esplosi in cielo è caduto proprio sopra la casamatta innescando le fiamme. Subito si sono mossi i vigili del fuoco, presenti alla manifestazione, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, coordinandosi con le forze dell’ordine che hanno dovuto anche tenere lontano i tanti curiosi.

L’intervento ha evitato che le fiamme potessero causare ulteriori danni alla casamatta, la cui struttura non è stata intaccata dalle fiamme, Fortunatamente tutto si è risolto in pochissimo tempo. I carabinieri hanno raccolto alcuni elementi circa la dinamica di quanto accaduto.

Già in passato si è verificato questo tipo di problema, purtroppo in questa stagione le alte temperature e l’erba seccata sopra le Casematte si incendia facilmente. L'incendio non ha comunque impedito lo svolgimento dello spettacolo che come sempre ha portato in paese migliaia di persone: tutta l'area a ridosso del ponte, via Lungo Adda e il Parco delle Rimembranze era letteralmente murata di persone.