Milano, pusher scappa in motorino nella zona pedonale: panico a Brera

Milano – Un 25enne albanese, già conosciuto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto a Milano mercoledì sera.

La fuga a piedi del pusher, dopo aver abbandonato lo scooter (Frame video polizia)

Gli agenti della squadra mobile hanno notato l'uomo durante un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Brera, Castello, Quadrilatero e vie limitrofe. A bordo di uno scooter, transitava in via Mercato guardandosi attorno con fare sospetto, poi si è fermato in via Arco, dove ad attenderlo c'era una persona alla quale ha rivolto un cenno d'intesa. A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire, ma lui se n'è accorto e ha tentato di fuggire a tutta velocità, mettendo in pericolo i passanti che transitavano le vie pedonali del quartiere Brera. Poco dopo ha abbandonato lo scooter per continuare la fuga a piedi, ma è stato bloccato.

Addosso, il 25enne aveva contanti pari a 75 euro e un cellulare con il quale aveva concordato l'incontro in via Arco per una cessione di droga; inoltre gli agenti hanno recuperato una bustina contenente 4 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi, gettata via dal ragazzo durante la fuga. Per lui sono scattate le manette.