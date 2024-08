Crotta d’Adda: spara in aria dopo il litigio al bar, denunciato

Crotta d’Adda, 31 agosto 2024 – Notte di follia a Crotta d’Adda, paese al crocevia con le province di Lodi e Piacenza. Un uomo di 33 anni, sulla scorta di abbondanti libagioni, ha iniziato a discutere con gli avventori del locale in cui aveva trascorso la serata. Dopo che il titolare l’ha allontanato, si è rivolto alle altre persone presenti nel ritrovo giurando che avrebbe fatto ritorno facendogliela pagare.

Poco dopo è arrivata la segnalazione di una persona che si aggirava in auto per il paese, sparando alcuni colpi di pistola in aria e urlando frasi incomprensibili. Sul posto, verso l’1.20, si sono portate i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Cremona e i colleghi della stazione di Castelverde.

Il 33enne è stato presto individuato e bloccato. I militari dell’Arma hanno perquisito l’auto, trovando un caricatore con un proiettile calibro 380 automatico, altre venti munizioni e un bastone di ferro. Nessuna traccia, invece, della rivoltella. La perquisizione si è estesa, quindi, all’abitazione. Anche qui, niente pistola. Sono stati recuperati, invece, 15 grammi di hascisc, considerati per uso personale. L’uomo è stato comunque denunciato, con l’accusa di porto abusivo di munizioni.