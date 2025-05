Cremona, notte di ordinaria follia alcolica. Ubriaco in Pronto soccorso aggredisce un infermiere

Cremona, 31 maggio 2025 –

La notte passata, intorno a mezzanotte, a Cremona in via Sauro è stata segnalata un’auto che procedeva con una gomma a terra e il cerchione che, sfregando, emetteva scintille, rischiando di appiccare il fuoco alla vettura che alla fine si era fermata in mezzo alla carreggiata. Sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno visto che l’uomo che era al volante appariva ubriaco. È stata chiamata un’ambulanza che ha prelevato il quarantenne e lo ha portato al Pronto soccorso dove ha cominciato a dare in escandescenze, insultando tutti e arrivando a colpire un infermiere. Sono intervenuti di nuovo i militari che lo hanno riportato alla calma. L’uomo è stato denunciato.

Non un caso isolato questo dell’ubriaco violento, sempre nel corso della notte altre tre persone che avevano esagerato con l’alcol sono state soccorse. Gli allarmi sono cominciati a Cremona, poco prima della mezzanotte in via Palestro, per un uomo di 60 anni ha avuto bisogno di soccorso. Portato con un’ambulanza della Croce Verde in ospedale, è stato accolto in codice verde, sottoposto alle cure del caso e dimesso. Poi è toccato a Crema dove, poco prima dell’1.30, un quarantaduenne in piazza Garibaldi si è sentito male perché aveva bevuto troppo. I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza della Croce Rossa e hanno prelevato l’ubriaco per portarlo all’ospedale. Infine, ancora a Cremona, in via Vittori, intorno alle tre, ultimo intervento per prestare soccorso a un quarantaduenne portato anche lui in ospedale e accolto in codice giallo.