Il furto della bici per disabili. L’appello dell’associazione: "I ladri la restituiscano subito"

Una storia di delinquenza, di furti o forse solo una “bravata“. Ci sperano, in questa ultima ipotesi, i volontari di “73 Group Milano APS“ e i tecnici dell’azienda Aspasso Bike srls di Senigallia, specializzata in biciclette e veicoli per disabili, che si sono ritrovati vittime nella notte fra sabato e domenica scorsi di un clamoroso furto a Monza. Scenario, di fronte all’AS Hotel Monza di viale Lombardia 76-78.

Tutto è accaduto a conclusione di un evento benefico organizzato quel pomeriggio a Nova Milanese, nell’area mercato di via Oberdan, dove ragazzini e persone disabili avevano avuto l’opportunità di fare un giro, sperimentare le emozioni di una bicicletta con pedalata assistita o addirittura della speciale bicicletta prodotta dall’azienda apposta per loro.

Un tandem con postazione laterale per il passeggero, che può pedalare per quanto nelle sue possibilità, fare fisioterapia e andare a spasso in tutta sicurezza e autonomia.

Un gioiellino su misura dotato di batteria elettrica che può costare fra i 9 e i 12mila euro. Ecco. I ladri entrati in azione l’altra notte, approfittando che il tecnico dell’azienda fosse andato a dormire, hanno preso di mira proprio il suo furgone. A bordo c’erano tre biciclette e qualche batteria, ma chi ha scassinato il portellone non è stato tanto a scegliere, ma ha afferrato la prima bicicletta a cui si è trovato di fronte, quella più bella e speciale. E si è volatilizzato nel nulla. "La speranza è che non sappia cosa farsene - spiega Matteo Basili - per noi invece è importante e contiamo che se ne sbarazzi e quella bici torni il prima possibile nelle nostre mani". Di qui l’appello, lanciato prima di tutte dall’associazione “73 Group Milano APS“: "Li ringrazio tantissimo, si sono presi a cuore questa vicenda e si stanno facendo in quattro facendo girare foto dappertutto".

"Quel pomeriggio eravamo a Nova Milanese per l’evento “In sella senza limiti 2025“ e vorremmo tornare al più presto a poter fare quello che abbiamo sempre fatto e dare una possibilità a chi non può andare in autonomia su una bicicletta. Chi dovesse vederla o averne notizie, può rivolgersi all’associazione (numero di telefono 373.55.14.387)".

Un drappello di amici nati all’inizio del 2023 come associazione di promozione sociale quando i dieci fondatori si unirono come gruppo motociclistico impegnato a portare momenti di spensieratezza a chi ne aveva più bisogno.

Dario Crippa