Crema, al posto della “Luna” un ristorante asiatico: chiude la storica pizzeria in centro

Crema (Cremona), 6 marzo 2025 – Nonostante autorevoli smentite, la pizzeria Luna di via IV Novembre ha chiuso e passato la mano ai cinesi. La conferma è arrivata proprio dal nuovo proprietario, che sta alacremente lavorando con una squadra di suoi connazionali per mettere a posto il ristorante seguendo la sua idea. “Stiamo lavorando per aprire a breve, penso tra il 23 e il 27 marzo - dice Max, il nuovo gestore -. Il nuovo locale non sarà solo pizzeria ma anche ristorante giapponese e cinese e si chiamerà “Il 46”, come il numero civico”. Così la pizzeria Luna, una delle più antiche della città, ha alzato bandiera bianca dopo 57 anni di attività. Altri movimenti in centro riguardano il centro.

Nuovi arrivi

Ancora qualche giorno di pazienza e poi aprirà il nuovo ristorante “Il vicoletto”, in via dei Racchetti, dove c’era il “Quinn”, laterale di piazza Duomo. I proprietari stanno lavorando a tutto spiano: “Speriamo di cominciare l’attività nella settimana del 17 marzo”, riferiscono. Altra pizzeria in piazza Duomo, nel locali del bar GGlace (che mantiene gli spazi della gelateria). Qui si sta lavorando per trasformare il bar in un piccolo ristorante-pizzeria che aprirà il mese prossimo. Diversi i trasferimenti da via Cavour, dove ci sono parecchie vetrine vuote. Si è spostato il negozio di scarpe “Sylvie d’or” che è passato in via XX Settembre, nel posto dove c’era un temporary store. Quasi di fronte ha chiuso il negozio di abbigliamento per bambini “Sergent major“.

Piazza Garibaldi

Non resterà vuoto perché al suo posto arriverà a giugno un negozio di cinesi di cura delle unghie. Altro trasferimento da via Cavour riguarda il negozio di abbigliamento di seconda mano “Vintage & luxury” che ha aperto in uno spazio più grande nella vicina via Forte. In via Cavour resta aperto il negozio principale di “Vintage & luxury”, dove è possibile trovare capi d’abbigliamento firmatissimi, in perfette condizioni, a prezzi da urlo. In piazza Garibaldi fervono i lavori per la riapertura del “Bar Garibaldi“, che ha cambiato gestione e che pare riesca a riaprire prima della fine di marzo, dopo quasi tre mesi di chiusura necessari per una completa ristrutturazione. Infine, lunedì riapre il bar della stazione, per dare finalmente la possibilità ai viaggiatori di fare una pausa caffè mentre si attende l’arrivo di un treno.