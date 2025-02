Camion “spinto“ nella roggia. Denunciato il fuggitivo

CREMA (Cremona)Ha un nome la persona che martedì mattina intorno alle 10 è stata protagonista di un incidente che ha visto un camion finire in una roggia. Il sinistro è successo sulla Sp 24 che da Soresina porta a Trigolo. Dopo l’incidente questa persona, anche lui alla guida di un camion, non si è fermata a prestare soccorso. Delle indagini si è incaricata la Polstrada di Crema che ha ascoltato i testimoni e visionato alcune telecamere poste lungo la strada. L’indagine è stata abbastanza rapida e gli agenti della Polstrada sono riusciti ad arrivare a identificare il fuggitivo. Si tratta di un autista residente in provincia di Cremona. Convocato al distaccamento della Polstrada di Crema, l’uomo, che ha affermato di non essersi accorto di nulla, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente. L’altro autista coinvolto nel sinistro, che è finito nella roggia con il suo mezzo, era stato ricoverato nell’ospedale di Cremona dove è stato ricevuto in codice verde. È stato medicato per alcune contusioni alla testa riportate nell’incidente.

Pier Giorgio Ruggeri