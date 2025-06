Dal camice al red carpet

Sono impiegate, specializzande, dottoresse, volontarie che questa sera si trasformeranno in seducenti indossatrici, principesse per una sera, a sostegno dell’associazione Don Giulio Farina. Direttamente o indirettamente hanno visto in faccia la malattia oncologica. Ma l’atmosfera si alleggerisce, per fare spazio alla festa. E così un abito elegante e unico, trucco e parrucco dalle abili mani dei parrucchieri di Silvano Hair di Monza una vera coccola per le modelle e la sfilata diventa un momento di divertimento e bellezza. Ideatrice dell’evento estivo è Stefania Costantini, consigliera dell’Associazione. L’ispirazione è venuta qualche anno fa, quando un ex paziente ha voluto donare il suo pianoforte al day hospital oncologico. E un richiamo: pazienti, specializzandi o parenti si siedono e regalano a tutti un momento di musica. A seguire il Circolo arti figurative ha donato alcune opere dei suoi soci per l’atrio del day hospital. "In tutto ciò – sottolinea Stefania – il professor Diego Luigi Cortinovis ci ha sempre supportato. Siamo andati oltre, pensando di portare l’arte in passerella con un evento legato all’alta moda. In un attimo è partita la catena della solidarietà che ha avvicinato a noi le signore che cuciono. C’è pure un signore, Nino Bertuccio, 82 anni, con la passione per il cucito che ci aiuta".

