Coltello vicino ai giochi, allarme nel parco

È allarme al parco Longara di Camisano, l’area verde compresa tra via Fontanella e la provinciale 12, dove si registrano episodi di inciviltà e degrado che mettono a rischio la sicurezza dei più piccoli. I primi a segnalare la situazione sono stati alcuni genitori, preoccupati per la presenza di cocci di bottiglia vicino a scivoli e altalene. L’amministrazione manda un cantoniere a sistemare l’area ogni due o tre giorni, ma la situazione non migliora e a preoccupare maggiormente è stato il ritrovamento di un coltello con lama lunga tra i 15 e i 20 centimetri vicino a un’altalena. "Non è chiaro come quel coltello sia finito lì – spiega il sindaco Francesco Donida –, ma abbiamo avvisato i carabinieri chiedendo di potenziare i controlli. Il parco è molto frequentato: la sera, però, diventa difficile capire chi entra, anche perché ci sono due accessi contrapposti e una sola telecamera".

P.G.R.