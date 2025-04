Cavità nella quercia monumentale: "Al momento nessun rischio"

È stata controllata la quercia monumentale nei giardini pubblici del Campo di Marte, un albero quasi centenario alto ben 35 metri, che in questi giorni sta mettendo fiori e foglie, segno vitale, ma non in assoluto di benessere. Un cittadino esperto, fin da agosto, aveva lanciato l’allarme perché l’albero presentava delle cavità preoccupanti, almeno due, visibili alla base del tronco. "Abbiamo eseguito un’indagine dendrometrica – afferma Francesco Meles, l’agronomo del Comune – e in effetti, alla base, c’è una cavità evidente. Tuttavia l’albero non appare a rischio di crollo imminente. Però, per essere certi della sua stabilità, vista la sua imponenza, nei prossimi giorni installeremo sulla quercia delle spiette, cioè degli apparecchi che, se la pianta si inclina anche di poco, si rompono e lanciano l’allarme". Come nel caso del ponte di via Cadorna, da qualche mese osservato speciale, verranno messi dispositivi di allarme che possono avvertire di spostamenti che sono meritevoli di attenzione. La quercia è salva. Per ora.

P.G.R.