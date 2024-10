Camisano, scappa all’alt e finisce contro un trattore: è grave

Camisano (Cremona) - Non si ferma all’alt della polizia locale, fugge a tutta velocità e provoca un incidente con gravi conseguenze per sé stesso. Martedì nella prima serata un uomo di 57 anni di Camisano, a bordo di una Seat Arona, transita sotto un varco sulla strada di accesso a Casale Cremasco. Il varco segnala che c’è qualcosa che non va, pare che la segnalazione riguardi l’assenza dell’assicurazione e una pattuglia della polizia intercomunale di Offanengo, che è da quelle parti, intercetta l’auto e intima l’alt al conducente. Che se ne guarda bene dal fermarsi, ma accelera e fugge sulla strada che porta a Camisano.

L’inseguimento, a velocità elevata, nonostante la strada stretta, non dura molto perché una volta arrivato alle porte di Camisano l’automobilista si trova davanti un grosso trattore che traina un carro per il fieno e che procede a bassa velocità. Il conducente della Seat Arona non fa in tempo a frenare e va a sbattere contro il carro. L’impatto è così violento che carro e trattore finiscono fuori strada, mentre la Seat si distrugge.

Gli agenti della polizia locale che seguono vedono l’incidente e allertano subito i soccorsi che arrivano in breve con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Soncino. Viste le condizioni dell’autista della Seat, viene chiesto l’intervento di un’eliambulanza che parte da Brescia, atterra a Camisano, ritira il ferito e lo porta negli Spedali riuniti di Brescia, dove il ferito viene ricevuto in codice giallo e poi sistemato in reparto. Anche il conducente del trattore, un 27enne del posto va in ospedale a Crema per farsi medicare. È accolto in codice verde e, dopo le medicazioni, dimesso. I rilievi del sinistro sono a cura dei carabinieri che dovranno stabilire perché il 57enne non si sia fermato all’alt, provocando poi l’incidente.