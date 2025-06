Treno e navigazione, un solo biglietto. Tutti in crociera sul battello Capinera

Un solo biglietto per arrivare in treno a Pizzighettone e navigare sull’Adda. Anche quest’anno “Gite in treno con Trenord“ tocca Pizzighettone: il biglietto speciale “Navigare sull’Adda“ comprende infatti al costo di 20 euro il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Pizzighettone o Ponte d’Adda, più un’ora di navigazione. L’altra mattina a bordo del battello Capinera sono stati presentati i progetti di “Navigare l’Adda“ dal presidente del Consorzio Carlo Pedrazzini con il vicepresidente della Provincia di Cremona Luciano Toscani, il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi e per Edison Marina Faggioni, il direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini, diversi insegnanti e la dirigente scolastica di Pizzighettone Cristina Grasso oltre a guide e operatori culturali del territorio.

Una breve crociera esemplificativa lungo l’Adda, con partenza dall’attracco di Pizzighettone e risalita verso Formigara, ha fatto da suggestiva cornice alla presentazione delle attività turistiche promosse dal Consorzio Navigare l’Adda. A rendere ancora più suggestiva la navigazione una colonna sonora d’eccezione: “Al mercato di Pizzighettone” di Achille Togliani, brano presentato a Sanremo nel 1951.

Al terzo anno, la formula delle “gite in treno” di Trenord è un’offerta molto apprezzata anche dai turisti provenienti da fuori regione, che spesso scelgono di trascorrere l’intera giornata alla scoperta di Pizzighettone e dei suoi monumenti. Come ha ricordato il direttore commerciale di Trenord, Leonardo Cesarini, questa esperienza è nata quasi per gioco ed è diventata un modello, tanto da vendere su scala regionale nel 2024 oltre 10 milioni e 200mila biglietti per esperienze turistiche in Lombardia. Il treno permette di viaggiare senza stress, scoprendo il patrimonio culturale e naturalistico regionale. La rete ferroviaria lombarda, con la sua capillarità, offre grandi opportunità anche grazie alla collaborazione con tour operator che propongono pacchetti combinati treno + battello, comprensivi di hotel e musei.

Anche “A lezione sul battello“, che ha coinvolto decine di scuole e centinaia di studenti, verrà riproposto grazie al sostegno di Edison.

D.R.