Lotta alla violenza di genere. L’azienda Cieffe in campo

SONCINO (Cremona)Un progetto continuativo, concreto e fattivo. L’azienda Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso, ha ideato l’iniziativa “Cieffe 4women”, presentata per le celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’azienda guidata da Marco Panzeri. Cieffe 4women pone particolare attenzione alla lotta alla violenza di genere, all’emancipazione femminile, temi da sempre centrali per il gruppo. Sviluppata in collaborazione con “Fare x bene“, associazione che sostiene, promuove e tutela i diritti della persona e delle categorie sociali più deboli, l’iniziativa si pone come un laboratorio di pensiero e riflessione a sostegno dell’associazione Donne Contro la Violenza di Crema. All’interno del Garage shop di Cieffe a Soncino, da ieri al 22 giugno, sono previsti talk, letture e performance teatrali, tavole rotonde, iniziative per famiglie, dibattiti, proiezioni cinematografiche su tutti gli aspetti collegati alla violenza di genere nonché l’esposizione permanente di opere d’arte di Silvia Trappa, direttrice creativa dell’iniziativa. Nei giorni della manifestazioni (che vede in Valentina Pitzalis, vittima di violenza, la madrina) c’è anche una vendita di beneficenza a favore di Associazione Donne Contro la Violenza. Protagonisti, i manufatti unici realizzati da Cieffe e dalle aziende del gruppo con materiali di scarto delle produzioni tessili.

Pier Giorgio Ruggeri