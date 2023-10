Week-end del 6, 7 e 8 ottobre: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Con la seconda settimana di ottobre entra nel vivo la stagione autunnale, anche se il meteo regalerà un altro weekend con temperature decisamente primaverili. E allora perché non approfittarne per godersi una giornata di relax all’aria aperta, magari andando alla scoperta di antichi manieri o parchi di cui è ricca la Lombardia. Ecco alcune proposte tra eventi, sagre e mostre da non perdere.

EVENTI

Dal 6 all’8 ottobre 2023 si terrà il Milano Centrale Festival, una rassegna d’arte diffusa che si propone di promuovere e valorizzare la cultura artistica e l’arte contemporanea e di riqualificare i quartieri che dalla Stazione Centrale di Milano proseguono lungo il tratto della Martesana, valorizzandone l'identità e quella di una comunità d’arte già presente e attiva sul territorio. Tredici gli spazi espositivi interessati dalla manifestazione, tra cui Cineteca Milano e la Pista Ciclabile Martesana, in cui si terrà una performance live (sabato 7 ottobre alle ore 16). Diciassette i progetti artistici per 46 artisti coinvolti (tra cui Nan Goldin, Liu Bolin, Andres Serrano, Ugo La Pietra) e 2 Accademie d’arte (Accademia di Belle Arti di Brera, Master in Photography and Visual Design di NABA). Quattro talk show, 1 proiezione notturna, 1 Festa serale con proiezioni e tante altre iniziative. Ingresso gratuito.

Torna al Castello Sforzesco il 6, 7 e l’8 ottobre il Wired Next Fest, evento gratuito dedicato all'innovazione e alle tecnologie digitali. Il Festival, che compie 10 anni, è interamente dedicato all'Italia e a come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo. Tra gli ospiti: Cory Doctorow, Drusilla Foer, Roberto Bolle, Rose Villain, Rocco Siffredi, Nayt, Amandeep Singh Gill, Venerus, Douglas Rushkoff, Elsa Fornero, Stefania Rocca, Francesco Costa, Anna Ascani, Luca Parmitano, Carlo Cottarelli, Raphael Gualazzi e Luca Ricolfi.

Il cortile interno del Castello Sforzesco dove si svolgerà il Wired Next fest

Parte la sesta edizione della Milano Wine Week, che dal 7 al 15 ottobre vedrà il vino protagonista in città. Il quartiere generale sarà nello storico Palazzo Bovara di corso Venezia 51, che oltre ad ospitare gli appuntamenti dedicati agli operatori, aprirà le porte anche al pubblico con una serie di appuntamenti.

Si inizia sabato 7 ottobre alle 18 con il brindisi di apertura gratuito e aperto a tutti, in programma in Piazza Tre Torri, nel cuore del City Life Shopping District. Dalle 18 le eccellenze dei brand vitivinicoli, selezionati da Milano wine week e Carrefour Italia, saranno i protagonisti del Walk Around Tasting dedicato ad alcune delle più grandi etichette del Paese.

L'edizione propone esperienze immersive come, per esempio, la Wine Boat, il battello che navigherà lungo i Navigli per un'esperienza di degustazione, nel contesto di uno degli scorci più rappresentativi di Milano e il Wine Bus in partenza da Palazzo Bovara dal lunedì al giovedì, con 2 corse al giorno, rispettivamente alle ore 17 e alle 20, e il sabato e la domenica con 3 corse al giorno, rispettivamente alle ore 11.30, alle 17 e alle 21.

Milano Wine week

Dal 7 al 19 ottobre torna Morsi, rassegna di danza nuova alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Alta Formazione, in via Salasco 4, che per due mesi svilupperà gli appuntamenti della sua nona edizione. Si comincia con “En Avant!”, creazioni coreografiche dei diplomati, diplomandi e invitati dell’Atelier di Danza Contemporanea diretto da Marinella Guatterini. Il 7 e 8 ottobre si inaugura nell’atrio di ingresso, usato come palcoscenico, con due performance: il lavoro “alieno e ridanciano/meccanico” di Claudio Gattulli, “Ai Like”, e quello “impacciato, e disfattista” di Veronica Messinese “Delicate”, frutti di due talenti scoperti nell’ex-terzo Corso Danza Contemporanea.

Torna la rassegna di danza Morsi alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

Domenica 8 ottobre alle ore 15 lo spettacolo "Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz", apre la stagione 2023/24 dell'Ecoteatro di Milano (via Fezzan 11). Uno spettacolo inedito fatto di passione, narrazione, musica dal vivo e ballo. In scena alcuni protagonisti della popolare trasmissione di Rai 1 "Ballando con le Stelle", i seguitissimi maestri di ballo Veera Kinnunen e Samuel Peron, la vocalist Stefania Caracciolo e cinque musicisti professionisti: Daniele Bocchini (trombone), Enzo Proietti (pianoforte), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni) e Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti).

Historia Tango Nuevo sul palco

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

Una serie di opere inedite di Christo (Gabrovo, 13 giugno 1935 - New York, 31 maggio 2020) e di sua moglie Jeanne Claude-Denat (Casablanca, 13 giugno 1935 - New York, 18 novembre 2009), due artisti di rilievo internazionali fra i maggiori rappresentanti della Land Art, sono esposte dal 7 settembre all'8 ottobre 2023 a Milano, presso la Visionary Art Gallery di Riccardo Paolo Sarati (Alzaia Naviglio Grande 54). La mostra - visitabile tutti i giorni a ingresso libero dalle 11 alle 20 - presenta fotografie inedite, progetti grafici e libri originali dell’epoca di Christo e Jeanne Claude-Denat, artisti di fama internazionale realizzatori di opere su grande scala in grandi spazi rurali, zone di campagna, mari e laghi.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 29 settembre all’8 ottobre torna in Val Gandino il Galà dello Spinato che celebra, in tavola e non solo, l’eccellenza del Mais Spinato di Gandino. Il galà avrà il proprio centro di gravità permanente nel Pala Spinato, la tensostruttura allestita in piazza XXV Aprile, a pochi passi dal Municipio e dalla monumentale Basilica di S. Maria Assunta. Per pranzi e cene è consigliata la prenotazione (380.6858210 oppure galadellospinato@gmail.com).

‘Raffa in the Sky’, la nuova opera ispirata a Raffaella Carrà e dedicata alla società italiana dal dopoguerra a oggi andrà in scena al Teatro Donizetti di Bergamo venerdì 29 settembre (ore 20.30), domenica 1° ottobre (ore 15.30), venerdì 6 ottobre (ore 20.30) e domenica 8 ottobre (ore 15.30). La musica è di Lamberto Curtoni, libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli che firma anche la regia dello spettacolo. Copyright ed edizioni della musica originale sono di Casa Musicale Sonzogno - Edizioni Curci. Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai5 venerdì 29 settembre alle ore 21.15 grazie alla media partnership con Rai Cultura e il Museo della Radio e della Televisione Rai.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) a partire da venerdì 22 settembre a domenica 5 novembre 2023 torna a trasformarsi in HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

Torna lo Street Food Festival a Ghedi. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre in piazza Roma saranno di scena i migliori food truck d’Italia con appetitose proposte per tutti i gusti. Sarà infatti possibile assaggiare hamburger e panini gourmet, gnocco fritto, cibo messicano e venezuelano, arrosticini, panzerotti pugliesi, dolci di ogni genere, il tutto accompagnato da una vasta selezione di birre alla spina. Un'occasione per conoscere le specialità culinarie di tutta Italia, e non solo. Orari di apertura: venerdì 6 dalle ore 18, sabato 7 e domenica 8 stand aperti dalle ore 11. Presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno (via Valle delle Cartiere, 57-59), fino al 15 ottobre si terrà la mostra "Le donne di Sergio Toppi" a cura di Gli Artigiani delle Nuvole. Orari di apertura: dalle 10 alle 18. Biglietto d'ingresso: 7 euro.

Appuntamento dal 6 all'8 ottobre a Castagneto per la 25esima edizione di “Franciacorta in bianco”, la manifestazione nazionale lattiero-casearia che celebra i formaggi a tutto tondo. Ci saranno eventi, showcooking, assaggi e per i più piccoli ci saranno laboratori didattici come "Piccoli Agricoltori" e "Crescere e Imparare divertendosi" e "Mungi la mucca". La rassegna enogastronomica si svolge nell'area palestra di via 2 Giugno, venerdì 6 ottobre dalle 18 alle 23, sabato 7 ottobre dalle 9 alle 23 e domenica 8 ottobre dalle 9 alle 20. Il calendario con tutti gli eventi sul sito www.franciacortainbianco.it.

Il Museo della Seta di Como (via Castelnuovo) ospiterà dal 23 settembre al 22 dicembre “Riarte, dettagli di colore”, il nuovo progetto dell’artista comasco Davide Molteni. Le opere esposte nascono dall’idea di utilizzare copie di quadri di grandi artisti che vengono reinterpretate in ottica Dadaista. Da Salvador Dalì a Pablo Picasso, da Leonardo da Vinci a Sandro Botticelli, i capolavori dei più grandi maestri della storia dell’arte vengono rivisitati e rielaborati in chiave moderna dall’artista comasco che parte dalle riproduzioni su stampa dei quadri originali ed estrapola un unico dettaglio, lo ingrandisce e sulla base di questo realizza una nuova nuance di colore.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Dopo l'estate, riprende a pieno regime la programmazione del Planetario civico di Lecco. Il primo appuntamento coincide con la giornata di venerdì 6 ottobre in cui si celebrerà il centenario dalla scoperta della natura delle galassie da parte di Edwin Hubble: il 6 ottobre 1923 una lastra fotografica riuscì infatti a misurare per la prima volta la distanza di una “nebulosa spirale” e a svelarne la vera natura. Questa rivelazione scientifica verrà raccontata e spiegata da Loris Lazzati, a partire dalle 21.

Il giorno dopo, sabato 7 ottobre, si terrà “Scienza per supereroi”, evento nel quale, prendendo spunto da personaggi amati dal pubblico, si andrà alla scoperta delle leggi della fisica attraverso diversi esperimenti.

Dal 15 settembre al 1° novembre, a Galbiate, riapre i battenti il Campo di Zucche, lo you-pick field a ingresso gratuito dove si possono raccogliere zucche da intagliare per Halloween, ma anche da mangiare. Al Campo di Zucche si possono trovare molte varietà dimenticate di zucche mangerecce dal gusto unico e prelibato per squisiti piatti e fantastiche torte, ma anche zucchette ornamentali di tutte le forme e colori per portare in casa per originali centro tavola. Un cornice ideale anche per scattare fotografie suggestive, in particolar modo al tramonto quando il sole si rispecchia sul vicino Lago di Annone. Per i più piccoli sono in programma la caccia alla zucca per scovare zucche decorate a mano con buffe faccine, oltre a tanti laboratori di decoro della zucca dedicati a bambini dai 3 anni (previa prenotazione e al costo di 5 euro più il costo della zucca prescelta a seconda della dimensione). Il Campo di Zucche si trova a Galbiate in località Sala al Barro ed è aperto tutti i giorni dal 15 settembre al primo novembre 2023 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso gratuito senza prenotazione) e dalle 14.30 alle 19 (con obbligo di prenotazione on line); sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (con prenotazione obbligatoria). L'ingresso è gratuito e le prenotazioni si effettuano via Eventbrite.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

A Lodi da sabato 30 settembre sino al 29 ottobre, va in scena il Festival della fotografia etica. Solo alcuni numeri per spiegarvi di cosa stiamo parlando: 833 fotografi da 40 paesi diversi e 5 continenti, oltre 900 progetti candidati, oltre 13.000 le foto ricevute.

Dal 22 settembre all'8 ottobre il polo fieristico nazionale PalaUnical di Mantova ospita la mostra ‘Amici per Sempre’, dedicata alla storia dei Pooh, un percorso narrativo ideato e curato da Maurizio Pilenga, che in quasi cinquant'anni ha raccolto materiale di ogni genere riguardo la vita e le canzoni della band. L'evento si inserisce nel nuovo tour dei Pooh e con il loro prezioso supporto ripercorre, su oltre 3000 mq espositivi, la carriera della band dalle origini a oggi con migliaia tra articoli, poster, manifesti storici, abiti di scena, discografia italiana ed estera. La mostra è accompagnata dalla proiezione di video storici e inediti, senza dimenticare la riproduzione degli innumerevoli successi del gruppo.

Da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre Brugherio celebra il patrono con quattro giornate di festa, animazione e divertimento. Per l'occasione la città farà un salto indietro nel tempo, fino al Medioevo. E medievale sarà anche il clima e l'ambientazione del villaggio allestito in centro, tra piazza Roma, piazza Cesare Battisti e via Italia e via Tre Re, teatro delle principali iniziative, tra cui l'esibizione degli sbandieratori che si terrà domenica. Mentre tutti i giorni sarà possibile visitare il mercatino a tema con gli stand di artisti di strada e i banchi di street food. In piazza Togliatti si accenderà la musica con disco dance e party band, mentre sabato in piazza Roma è previsto lo spettacolo delle fontane danzanti. A collegare gli eventi di scena nelle vie e piazze di Brugherio sarà un trenino gratuito.

Sabato 7 ottobre sotto l'Arengario, a Monza, torna la "risottata solidale”, in occasione dell'ottava edizione di un SorRiso contro la Sla. Anche quest’anno la Sagra del Risotto di Monza punta a promuovere la cura, l’assistenza e la ricerca sulla SLA. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Gruppo Scout Pattuglia Colico. Il ricavato andrà in favore del Centro Clinico Nemo e del Progetto SLAncio. Nella orecedente edizione sono stati impiattati ben 31.500 risotti, iol cui ricavato ha aiutato la ricerca. La sagra inizierà sabato mattina alle 11 per concludersi alle 21 in piazza Roma.

Sabato 7 ottobre al Teatro Fraschini di Pavia si terrà “Gospel Evolution”, un nuovo format di spettacolo ideato dal direttore artistico di LV Gospel Project Francesco Maria Gabriele Mocchi, che mira a spiegare il genere Gospel al pubblico che interverrà allo spettacolo. Sul palco oltre ad un coro di 30 elementi avremo una band d’eccezione, composta da: Giovanni Agosti (tastiere), Gianluca Di Ienno (pianoforte), Matteo Frattima (batteria), Ezio Rossi (basso elettrico), Marcello Salcuni (chitarre); e da una sezione fiati, composta da Paolo D’Aloisio (sax tenore), Matteo Villani (tromba) e Didier Yon (trombone). Ospite d’eccezione sarà Leslie Sackey, frontman dei Soul System, gruppo vincitore di X Factor 2016. A condurre la serata il VJ di Radio 105 Alessandro Sansone. Non mancherà la voce narrante, ruolo affidato a Elisa Parmigiani, cantante e doppiatrice. Sul palco si avvicenderanno 3 interpreti del linguaggio dei segni per garantire l'accessibilità ad uno spettacolo musicale anche ai non udenti. Il ricavato della serata sarà devoluto per il restauro del Duomo di Pavia.

Tutti i weekend dal 9 settembre al 12 novembre a San Martino Siccomario, apre al pubblico il Villaggio delle Zucche. Alla sua quarta edizione, l'iniziativa si propone come il Pumpkin Patch del Nord Italia. Al Villaggio delle Zucche sono in programma intrattenimenti a tema e animazioni per bambini (dai laboratori didattici a tema alla possibilità di interagire con gli animali), ma anche attività dedicate ai genitori, con tanto di ristorante aperto tutti i weekend.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Fino all'8 ottobre al MVSA – Museo Valtelinese di Storia e Arte (Sondrio) è visitabile la mostra di Valerio Righini, dal titolo “Sconfini”. Un'esposizione di grande impatto per la potenza creativa espressa dall'artista nella sua produzione. Il lavoro di Righini si caratterizza per la sua imprevedibilità e per l’uso di materiali di recupero a cui l'artista riesce a dare nuova vita e attirbuire una nuova storia da raccontare. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.