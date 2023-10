Como, Giornate del Contemporaneo e delle Famiglie al museo: eventi per tutte le età

Como, 6 ottobre 2023 – Sabato 7 e domenica 8 ottobre ricorrono, rispettivamente, la Giornata del Contemporaneo e la Giornata delle Famiglie al Museo, a cui i Musei civici di Como aderiscono con una serie di proposte rivolte ad adulti e bambini.

Sabato alle 15.30 la Pinacoteca apre le porte all’arte contemporanea ospitando l’evento artistico “Se rimani come (i) resti: performance collettiva e mostra temporanea di Alice Capelli”, a cura di Dalila Rosa Miceli. Appositamente ideata dalla giovane artista per la Pinacoteca di Como, vuole essere un’occasione di apertura verso le nuove frontiere dell’arte e di riscoperta dell’azione partecipata, tramite il diretto coinvolgimento del pubblico stesso, chiamato a diventare performer e creatore di arte in prima persona. Tema cardine dell’azione artistica è infatti la riscoperta della collettività e la documentazione della memoria sensibile: in una società che guarda sempre più all’individualismo del singolo, si richiama ora la memoria di un contatto e la condivisione di un’esperienza che possa volgersi ad una trasformazione, tanto della persona quanto della collettività. A questo contenuto, si associa anche una riflessione sull’impatto dell’uomo nel suo ambiente.

I performer saranno tutti volontari ingaggiati a partecipare attraverso una call to action lanciata sui social: coloro che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di partecipare, oltre che all’azione performativa, a un workshop gratuito con l’artista e la curatrice. A completamento dell’azione artistica verrà realizzata un'opera site specific, generata proprio dai partecipanti all’evento. L’installazione resterà visibile in Campo quadro fino al 15 ottobre, unitamente ad altre due composizioni pittoriche dell’artista.

Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, si terranno due laboratori gratuiti per i bimbi accompagnati dalle famiglie. Alle 11 “Lasciare un’impronta”, tenuto dall’artista Alice Capelli, incentrato sull’uso del corpo e del senso tattile, in linea con il progetto performativo proposto dall’artista in occasione della Giornata del Contemporaneo del giorno precedente. Le bambine e i bambini realizzeranno delle impronte di oggetti a loro cari che verranno poi dipinte e decorate con la pittura. Inoltre, un grande telo bianco steso nella sala darà modo ai bambini di interagirvi liberamente, permettendo loro di disegnare e lasciare tracce di pittura su di esso. Alle 16, il Tempio Voltiano propone, come evento collaterale alla mostra in corso “Donne di scienza”, il laboratorio “Ricordami e Ricamami”, a cura dell’associazione Luminanda, dedicato a bambine e bambini per avvicinarsi alle vite avventurose delle scienziate Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Leda Perpenti e alle loro invenzioni. Le scoperte scientifiche, la torcitura di nuovi filati e le tecniche di tessitura alternative hanno caratterizzato il percorso delle due scienziate e i piccoli creativi saranno coinvolti in una esplorazione di differenti fibre naturali. Entrambi i laboratori sono pensati a partire dai 6 anni.