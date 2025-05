Scollinando 2025: domenica 1 giugno la camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico

Torna domenica 1° giugno "Scollinando" l'esperienza enogastronomica itinerante tra le vigne del Buttafuoco Storico, dall’Enoteca del Club in Piazzetta Buttafuoco a Canneto Pavese. Promossa dal Club del Buttafuoco Storico la camminata è uno degli eventi più attesi dagli amanti del vino e delle colline dell'Oltrepo Pavese. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi e con partenze scaglionate a partire dalle ore 10 passeggiano in collina con soste gustose tra i filari delle vigne Bricco in Versira, Rogolino e Pianlong. Un percorso di circa 6 chilometri, facilmente praticabili e adatti a tutta la famiglia, per immergersi nei sapori tipici e nei paesaggi primaverili di queste colline.

"Scollinando è un lungo pranzo in cui ciascuna portata, dall’antipasto al dolce, è servita in un luogo diverso e ad ogni tappa corrisponde una degustazione, abbinata ai calici di Buttafuoco Storico di tutte le aziende associate - racconta il presidente del Club del Buttafuoco Storico, Massimo Piovani - Con questa edizione, confermiamo la volontà di rilanciare un appuntamento che nel tempo si è consolidato come momento di incontro, promozione enogastronomica e valorizzazione del paesaggio collinare dell’Oltrepò Pavese. Un’occasione per immergersi tra vigneti, sapori autentici e racconti di una terra dal cuore antico e dal carattere generoso”. All’arrivo nelle prime due vigne, i partecipanti trovano Miccone di Stradella con salame e focaccia con coppa e pancetta. Si prosegue verso il Parco comunale di Canneto Pavese, per il tradizionale risotto con pasta di salame e borlotti, preparato dalla Confraternita del Risotto. Alla terza vigna si mangia il salame cotto con scaglie di grana, mentre il ritorno in enoteca riserva un assaggio di Buttafuoco Chinato, servito con scaglie di cioccolato, per chiudere questa esperienza all’insegna del gusto. La partecipazione a Scollinando 2025 ha un costo di 50 euro a persona, comprensivo di tutte le degustazioni e di un buono sconto del 10% da utilizzare presso l’Enoteca del Club del Buttafuoco Storico. I posti sono limitati e le prenotazioni per informazioni e prenotazioni www.buttafuocostorcico.comScollinando”, la camminata golosa tra le vigne del Buttafuoco Storico, nel cuore dell'Oltrepò Pavese