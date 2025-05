Il meglio di Lucio Dalla. Un tributo in chiave jazz

Un omaggio alla musica e alle canzoni senza tempo di Lucio Dalla, rilette in chiave jazz. Un tributo che farà calare nel mondo dell’artista bolognese, affiancando ai brani suonati alcune letture recitate dei suoi pensieri, per svelarne l’anima più profonda.

È l’originale spettacolo-concerto che andrà in scena venerdì alle 21 sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora a Biassono sotto il titolo “Futura - Dentro il jazz di Lucio Dalla. La musica di Lucio Dalla, vestita di jazz, incontra letture tratte dai suoi pensieri“. A esibirsi sarà un quintetto formato da Simeone Riva alla tromba, Marco Settanni alla chitarra, Edoardo Maggioni al pianoforte, Stefano Fascioli al contrabbasso ed Enrico Pirola alla batteria, mentre le letture verranno affidate alla voce recitante di Marco Bonanomi.

Sarà un omaggio intenso ed emozionante al cantautore bolognese, con arrangiamenti jazz innovativi che rielaboreranno in modo inedito i classici di Dalla. Biglietto d’ingresso 12 euro, ridotto per gli under 20 a 10 euro. L’evento sosterrà il progetto “Adotta una tegola“, per sostenere il rifacimento del tetto del teatro. Il jazz sarà protagonista anche sabato alle 21 a Sovico, sul palco del teatro OppArt, con il concerto del trio Calle Volta che presenterà il suo album “Ocra“.

