Lirica, storia e poesia: si alza il sipario sul Festival Menotti

Ottava edizione per il Varese Estense Festival Menotti. Dopo l’anteprima con gli appuntamenti del Festival dei Mezaràt si entrerà nel vivo con la programmazione estiva a partire da martedì 3 giugno, con la presentazione a Villa Recalcati di un libro sulla Resistenza a Varese in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Venerdì 6 giugno alle 18 al liceo Manzoni di Varese ci sarà un focus su Gioachino Rossini, autore che ha soggiornato e lavorato spesso al Teatro Sociale di Varese. Andrà in scena una piccola pièce cantata e recitata dagli allievi del liceo musicale dal titolo "Une soirée chez Rossini", di Pier Valerio Tognoli.

Venerdì 27 giugno alle 18.30 a Villa Recalcati la presentazione di un volume su Mozart a cura di Paolo e Roberto Zecchini.

Domenica 29 giugno alle 18 al Castello di Masnago l’Orchestra Canova in concerto, mentre si prosegue sabato 5 luglio alle 19 a Villa Recalcati con una cena rossiniana.

Quindi l’evento clou del festival: la messa in scena dell’opera lirica "Il barbiere di Siviglia" ai Giardini Estensi alle 21 di sabato 12 luglio, con l’Orchestra Menotti diretta da Riccardo Bianchi e la regia di Serena Nardi. Domenica 13 luglio alle 15.30 visita guidata al Museo diffuso di Varano Borghi, mentre sabato 19 luglio alle 18 ci sarà un altro concerto dell’Orchestra Canova a Villa Toeplitz con "Piazzolla loves Gershwin". Sabato 10 agosto a Villa Toeplitz ci sarà la Notte dei Poeti "Io che amo solo te", un percorso poetico ideato e a cura di Dino Azzalin.

Sabato 30 agosto alle 18.30 sempre a Villa Toeplitz lo spettacolo "The secret love life of Ophelia" di Stephen Berkoff di Giorni Dispari Teatro.

Infine domenica 21 settembre alle 16 a Varese a Villa Tamagno la presentazione del nuovo giallo di Roberta Lucano e a seguire la visita guidata della villa, dimora che Francesco Tamagno donò alla città e che divenne il primo nucleo dell’ospedale.

Il tutto nel 120esimo anniversario della morte del tenore. In autunno un evento "off", il 2 novembre alle 21 al Salone Estense con un reading poetico per ricordare Pier Paolo Pasolini.

Lorenzo Crespi