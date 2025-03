Villa Arconati apre le porte alle famiglie. Prima la visita speciale guidata, poi il concerto da camera

Bollate (Milano) – Visita guidata speciale per famiglie e concerto gratuito sabato 22 marzo a Villa Arconati. L'appuntamento rientra nel viaggio di Do Re Milano, il progetto ideato e coordinato da Le Dimore del Quartetto, vincitore del bando "Alla Scoperta della Cultura" di Fondazione Cariplo. Dopo il successo delle attività nel Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano e la Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, l'iniziativa arriva a Villa Arconati.

Alle 15 Fondazione Augusto Rancilio organizza per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni una speciale visita guidata alla scoperta della Villa e del suo bellissimo giardino. La visita si concluderà nella Sala da Ballo, dove le famiglie potranno assistere ad un Concerto gratuito di musica da camera, realizzato proprio nel modo in cui si ascoltava la musica nel Settecento: questo momento speciale esplorerà il legame profondo tra la musica da camera e gli ambienti delle dimore storiche. Il Concerto avrà la forma di una conversazione-concerto, in modo che i piccoli ospiti possano entrare davvero nel mondo della musica da camera del XVIII e XIX secolo. Il Doré Quartet, giovane quartetto d'archi che fa parte della rete de Le Dimore del Quartetto, guiderà il pubblico alla scoperta di alcuni brani di Mozart, Schubert, Mendelssohn e Verdi. Il progetto Do Re Milano crea percorsi di scoperta dei luoghi della cultura attraverso la musica, trasformandoli in spazi creativi. Grazie ad una partecipazione attiva, bambini e bambine scoprono le proprie passioni e coltivare creatività, immaginazione ed emozioni.

Info in breve

Durata visita guidata 60’ circa segue Concerto gratuito Biglietto Adulto € 10,00 Bambini da 6 a 11 anni – gratuito Posti limitati: si consiglia la prenotazione su www.villaarconati-far.it