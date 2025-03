La mostra The World of Banksy a Milano: dal 21 marzo allo Spazio Varesina 204. Orari, biglietti e informazioni

Milano, 10 marzo 2025 – Il 21 marzo, a Milano, si inaugura The World of Banksy - The Immersive Experience, la mostra che riporta in città l'universo del celebre street artist dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, che tra il 2021 e il 2022 hanno totalizzato 150mila visitatori.

Milano, prima città italiana ad aver ospitato questo viaggio nell'arte di Banksy, si prepara ad accogliere nuovamente l'esposizione che, con un allestimento completamente rinnovato, sarà ospitata nel nuovissimo Spazio Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, al centro di un importante programma di rigenerazione urbana promosso da RealStep.

Dopo aver fatto tappa nelle principali capitali europee e oltre, da Barcellona a Dubai, passando per Madrid, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona e New York, e dopo il tour italiano che l'ha portata a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Verona, The World of Banksy torna nel capoluogo lombardo dal 21 marzo al 29 giugno 2025.

Attraverso oltre 100 opere, tra graffiti, installazioni e riproduzioni fedeli dei murales più celebri, l'esposizione invita il pubblico a immergersi nel linguaggio provocatorio e visionario di Banksy, esplorando i grandi temi sociali che hanno reso il suo lavoro una delle espressioni più incisive dell'arte contemporanea.

Il primo giorno di apertura coincide con il primo giorno di primavera e la mostra celebra questo doppio evento con una promozione speciale per i visitatori. Solo il 21 marzo sarà attiva la promo “PRIMAvera, PRIMA promo!”: acquistando un biglietto d’ingresso, se ne riceverà un secondo in omaggio. Per ottenerlo, basta compilare il form sul sito www.scopribanksy.it entro il 21 marzo 2025. Il coupon ricevuto via e-mail permetterà di acquistare un biglietto al prezzo speciale di 14€ e ottenere il secondo gratuitamente. Per i giorni successivi, i biglietti sono in vendita sul sito della mostra www.theworldofbanksy.it e su tutti i principali portali di ticketing: www.ticketone.it, www.vivaticket.com e www.happyticket.it.

THE WORLD OF BANKSY - The Immersive Experience